Подмосковные спасатели сняли с дерева кошку, просидевшую там два дня

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» сняли с дерева кошку, которая просидела там два дня. Инцидент произошел в селе Осташево под Волоколамском.

За помощью спасателей обратились жители одного из расположенных в населенном пункте многоквартирных домов. Они рассказали, что кошка забралась на высокую лиственницу и сидит там двое суток.

Животное не смогло спуститься самостоятельно и сидело на дереве без еды и воды. Жители пытались приманить его лакомствами, но это не помогло.

Прибывшие на место спасатели воспользовались трехколенной лестницей и сняли испуганную пленницу. После этого кошку передали жителям.