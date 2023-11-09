Подмосковные спортсмены приняли участие в Чемпионате и первенстве России по тхэквондо

На минувшей неделе спортсмены сборной Московской области приняли участие в Чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ 2023 и Межрегиональном турнире по тхэквондо МФТ.

Отмечается, что на турнире встретились более тысячи шестисот спортсменов из тридцати шести регионов России. Спортсмены боролись за право представлять страну на международных соревнованиях, за попадание в основной состав национальной сборной команды страны.

«Эти соревнования продемонстрировали не только физическое мастерство спортсменов, но и их приверженность ценностям уважения, дисциплины и настойчивости. Своими достижениями ребята вдохновляют начинающих тхэквондистов и демонстрируют безграничные возможности этого боевого искусства», — отметил Президент федерации тхэквондо МФТ Менчук Александр Дмитриевич.

Спортсмены сборной Московской области показали хороший результат, завоевав 57 медалей: 21 золотых, 21 серебряных и 15 бронзовых. А по итогам турнира 16 спортсменов сборной Московской области попали в сборную России по тхэквондо МФТ и будут бороться за честь страны на международных соревнованиях в 2024 году. Еще 8 спортсменов вошли в резервный состав национальной сборной.