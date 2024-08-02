Подмосковные студенты активно участвуют во Всероссийской акции «Поклонимся великим тем годам»

С января по ноябрь студенческие отряды Подмосковья проводят Всероссийскую патриотическую акцию «Поклонимся великим тем годам», посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной Войны. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Глава ведомства Екатерина Швелидзе рассказала, что акция делится на два этапа: просветительский и трудовой. Студенты организовывают лекции, викторины и квизы в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях, а также приводят в порядок памятники, военные мемориалы, скверы, навещают ветеранов Великой Отечественной войны.

«На территории Московской области акция проходит уже четвертый год и всегда привлекает много активистов. Радует, что у нас такая неравнодушная молодежь, которая чтит подвиг наших героев и защитников, сохраняет историческую память», — отметила Швелидзе.

В рамках акции в Санкт-Петербурге и Крыму были организованы масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 80-летию окончания Крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. Студенты со всей России показывали творческие номера. Так, Марина Тютнева, командир штаба студенческих отрядов Щелковского колледжа, заняла 2 место на вокальном конкурсе, прошедшем в Крыму.