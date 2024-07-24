Подмосковные студотряды трудятся на всероссийском объекте «Край Света» в Камчатском крае

Ребята студенческого путинногоотряда из Подмосковь сейчас обрабатывают рыбу и морепродукты, добывают икру на всероссийском объекте «Край Света» в селе Устьевое Камчатского края. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Путинное направление было открыто в этом году, но ребята сразу прошли отбор и отправились работать на серьезный федеральный проект на одну из самых отдаленных точек России. Здорово, что РСО развивается и дает возможность молодежи не только получать новые знания и опыт, но и увидеть разные уголки нашей страны. Мы очень рады видеть, как наши студенты растут, становятся настоящими профессионалами. Успехов, и с нетерпением ждем домой!», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

На участие в проекте «Край Света» подались более 30 отрядов со всей России, оценивалась вся проделанная работа, начиная с 2020 года. Московская область попала в число лучших.

«Камчатка — место куда мечтают отправятся многие, и в этом году у нас получилось. Мы готовы показать на что способны и отработать эти два месяца на высшем уровне!», — отметил комиссар студенческого путинного отряда «Варягъ» Евгений Ткаченко.

Напоминаем, что движение студенческих отрядов в регионе начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более пяти тысяч.