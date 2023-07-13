Подмосковные тренеры получили свидетельства по программе «Социальная ипотека»

Сегодня в Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения тренерам сертификатов «соципотек» в рамках программы, инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что свидетельства получили тренеры спортивной школы «Дубна», училища олимпийского резерва №3 и спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам из Химок, спортивной школы олимпийского резерва «Союз» из Дзержинского и спортивной школы «Прогресс-Смена» в Ступино.

Напоминаем, что участники данной программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.