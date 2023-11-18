Подмосковные ветераны боевых действий начали проходить реабилитацию в «Ясенках»

Ветераны боевых действий из Зарайска и Серебряных Прудов проходят курс реабилитации в ГБУСО МО «Центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов „Ясенки“, который расположен в экологически чистом месте юго-западной части Новой Москвы. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru .

Отмечается, что социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Волкова оказала ветеранам посильное содействие в прохождении реабилитации и сопровождении.

Напоминаем, что в Центре действует отделение социально-медицинской реабилитации, в котором осуществляются медицинское обслуживание и оздоровительные мероприятия. Социально-культурные мероприятия включают комплекс услуг по социальной поддержке, психологической адаптации и культурному отдыху, направленных на продление активной жизни ветеранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство бассейна в центре «Ясенки» завершат в 2024 году.