Подмосковные ветеринары рассказали, чем можно заразиться при укусе белки

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили об опасностях, которыми может грозить укус белки.

Как и любое другое дикое животное, белка может быть переносчиком опасных заболеваний, в том числе бешенства и энцефалита. Поэтому крайне не рекомендуется кормить их с руки.

«Лучше всего для кормления диких животных использовать специальные кормушки или раскладывать угощение на почве», - отметили в министерстве.

В случае укуса следует обработать рану перекисью водорода и незамедлительно обратиться к врачу, чтобы обезопасить себя от бешенства.