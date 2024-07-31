Подмосковные ветеринары рассказали, как различать змей и обезопасить себя и питомца

Специалисты Госветслужбы Подмосковья рассказали, как различать змей и обезопасить себя и своего питомца на природе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Уж обыкновенный — черного цвета, голова и зрачки — круглые. Встретить его можно вблизи водоемов. Эта змея не ядовита и не агрессивна. У гадюки тело утолщено, а голова треугольной формы. Она обитает в смешанных лесах и болотистой местности. Змея ядовита.

Медянку можно определить по черной полосе от носа вдоль глаз к шее. У восточной степной гадюки имеется характерный зигзаг на спине, у гадюки Никольского — плотный черный окрас.

В ведомстве напомнили, что при встрече со змеей нужно медленно обойти ее. Не надо пытаться поймать ее или убить. В регионе все виды змей являются краснокнижными и находятся под охраной, подчеркнули в министерстве.

На природе нельзя позволять своему питомцу гулять в высокой траве и рыть норы. Если змея укусила животное, следует обездвижить питомца, сбрить шерсть вокруг места укуса и обработать рану антисептиком. После этого нужно как можно скорее обратиться к ветеринару.