Подмосковные ветеринары выхаживают истощенных львят, спасенных от уличных фотографов

Специалисты Госветслужбы Подмосковья выхаживают двоих маленьких львят, которых спасли из рук уличных фотографов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Спасенные львята — самка и самец. Обоим около трех недель. Фотографы использовали малышей для заработка и жестоко обращались с ними. Оба в тяжелом состоянии, обезвожены и истощены. Также у львенка сломана лапа, а маленькая львица не переваривает пищу, ее вес в несколько раз меньше нормы, установленной для ее возраста. Кроме того, у нее повреждена мордочка — вероятно, из-за очень тесной клетки.

Сейчас львята в безопасности — в подмосковном приюте Парк львов «Земля Прайда» в Клину. Ветеринары уже осмотрели животных и поместили на 10-дневный карантин. Состояние малышей на контроле профессионалов.