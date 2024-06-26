Подмосковные врачи помогли ребенку, которому перерезало ногу калиткой во время урагана

Врачи МОДКТОБ помогли ребенку, который получил серьезную травму ноги в ходе урагана. Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, подростку калиткой перерезало ахиллово сухожилие.

«Ахиллово сухожилие — одно из самых мощных и крепких сухожилий человеческого тела. Порез или разрыв ахиллова сухожилия — тяжелейшая травма», - отметил главврач учреждения Александр Григорьев.

Ребенка прооперировали, обработав рану, проведя пластику сухожилия и зафиксировав конечность.

В гипсе подростку придется ходить около месяца. Из-за этого мальчик вынужден отложить летнюю подработку. После снятия гипса его ждет период реабилитации.