В Подмосковье бесплатное обследование на ВПЧ прошли более 80 тыс. жительниц

С 2026 года жительницы Подмосковья могут пройти бесплатное исследование на 14 наиболее опасных типов вируса папилломы человека (ВПЧ), обследование прошли уже более 80 тыс. пациенток - у 2,6 тыс. женщин были выявлены патологии, у 438 из них - подтвержден рак шейки матки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранняя диагностика играет ключевую роль в профилактике и лечении онкологических заболеваний. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска — одна из основных причин развития рака шейки матки. При этом инфекция может длительное время протекать бессимптомно», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Бесплатное обследование в регионе могут пройти женщины в возрасте от 21 до 49 лет. Оно доступно в рамках репродуктивной диспансеризации в женской консультации по месту прикрепления. Для исследования берется биологический материал с шейки матки.

Записаться на прием к гинекологу можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» или по телефону 122.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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