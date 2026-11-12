Рене Фазель считает возможной отмену МЧМ по хоккею из-за невозможности найти компромисс

Экс-глава ИИХФ Фазель: «Молодежный чемпионат мира по хоккею может быть отменен»

Культура и спорт

Фото: [ФХР]

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в разговоре с «Матч ТВ» высказался о ситуации вокруг молодежного чемпионата мира по хоккею.

Старт МЧМ намечен на конец декабря в Канаде. ИИХФ по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) обязана допустить на турнир российскую команду. Однако правительство Канады категорически против допуска россиян. Премьер-министр Марк Карни заявил, что российским хоккеистам не выдадут визы. Позже министр спорта страны подчеркнул, что российская команда не будет играть на турнире, даже если у игроков будут визы: как вариант «Б» планировалось собрать сборную из хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

Кроме того, ряд стран заявили о своем отказе играть с Россией. При этом недопуск России грозит санкциями для ИИХФ и национальных федераций. Рене Фазель считает маловероятным проведение турнира в другой стране, например США, так как слишком мало времени для его организации. По мнению бывшего функционера, если компромисс не будет найден, турнир может быть отменен.

Ранее сообщалось, что главным тренером молодежной сборной России может быть назначен Илья Воробьев.

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