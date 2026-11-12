В Подмосковье за нарушения лесного законодательства назначили штрафы на сумму почти ₽180 млн
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
За 10 месяцев 2026 года сумма наложенных штрафов за нарушение лесного законодательства в Подмосковье достигла 179,3 млн рублей — это в 2,3 раза больше, чем год назад. Из них 95,4 млн рублей уже взыскано, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Еще 41,5 млн рублей нарушители заплатили в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде. В комитете напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности были выписаны штрафы на сумму 120,2 млн рублей, это самая массовая категория нарушений. За самовольное занятие лесных участков — 38,4 млн рублей, за нарушения правил санитарной безопасности в лесах — 15,2 млн рублей.
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