«Штаны большого размера соскакивают»: эксперт объяснил, почему НАТО пересматривает стратегию

Изменения в стратегии НАТО, которые сейчас обсуждаются, — вынужденный ответ на три фундаментальные проблемы альянса. Такую оценку в разговоре с корреспондентом дал Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, сообщает ВФокусе Mail.

Первую причину эксперт видит в активной ремилитаризации Европы при остром дефиците людей: значительная часть молодежи не проходит по медицинским стандартам. В Германии, несмотря на масштабную кампанию, из почти 300 тыс. разосланных анкет добровольцами захотели стать лишь около 530 человек, напомнил он. Действия НАТО политолог сравнил с покупкой одежды не по размеру.

«Альянс закупил штаны большого размера, и теперь они соскакивают при ходьбе. Европа наращивает военные бюджеты и приобретает технику, но не имеет достаточного количества людей, готовых служить», — подчеркнул Пухов.

По его мнению, вторая причина кроется в привычке европейцев перекладывать расходы и риски на США. Долгое время они исходили из того, что платить — деньгами и жизнями — будет американская сторона, и это ослабило их собственные возможности

«Сейчас американцы все больше переходят к изоляционизму и хотят сконцентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, где им бросил вызов Китай. Дональд Трамп готов продавать Европе вооружение, помогать разведданными, но не более», — утверждает он.

Третий аспект, по мнению специалиста, связан с революцией в военном деле: она показала, что часть людей в ближайшем будущем может быть заменена робототехникой.

«Раньше стоял человек на вышке и смотрел в бинокль. А сейчас там стоит камера, и с нее информация транслируется. Однако далеко не все можно сделать с помощью технических средств, поэтому европейцы предпочитают, чтобы вдоль границы все-таки бегал человек с собакой», — отметил он.

Ранее сообщалось, что НАТО пересмотрит военное планирование ради сдерживания России.