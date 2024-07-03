Подмосковные врачи рассказали, где безопасно купаться детям

Педиатр НИКИ детства Екатерина Паснова рассказала, как дети могут купаться без риска получить травму. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Врач предупредила, что нырять на мелководье или в водоеме с корягами и камнями опасно — можно получить травму головы, шеи или даже сломать позвоночник.

При быстром погружении в воду могут повредиться барабанные перепонки, произойти травма носа и околоносовых пазух в связи с резким изменением давления.

Если человек получил травму при купании, следует сразу же вызвать медиков. Если это травма головы, шеи или позвоночника, пострадавшего ни в коем случае нельзя двигать — следует поддерживать его в горизонтальном положении до приезда врачей.

Купаться можно только в проверенных, официальных местах, а нырять — там, где известны глубина и рельеф дна водоема. Дети могут купаться только под присмотром взрослых. Также лучше не прыгать в воду во время или после шторма — рельеф дна может измениться.