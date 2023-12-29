Подмосковные врачи рассказали, как избежать пищевого отравления после новогоднего застолья

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Подмосковья, заведующая инфекционным отделением Домодедовской больницы Ирина Шилкина рассказала, как обезопасить себя от пищевого отравления после новогоднего застолья.

По словам специалиста, отравиться можно в результате употребления морепродуктов, яиц, мяса, сметаны, грибов, майонеза, консервов, тортов. Поэтому при покупке продуктов следует внимательно изучить срок их годности и условия хранения.

«Не приобретайте впрок, на все новогодние каникулы, продукты с ограниченным сроком годности. Не нужно готовить блюда сразу на все новогодние праздники, оптимально приготовить только на один-два дня», - подчеркнула врач.

Помимо этого, лучше не оставлять продукты на столе до утра — рекомендуется убрать их в холодильник, а первого января накрыть стол снова. Кроме того, следует помнить о сроках давности при хранении блюд в холодильнике.

Главные симптомы отравления - температура, боль в животе, диарея, рвота и тошнота. При плохом самочувствии следует выпить один-три стакана теплой воды и вызвать рвоту. Тревожные признаки — температура тела выше 38 градусов, потеря сознания, вздутие живота, сыпь на коже, рвота или диарея с кровью, проблемы с дыханием и глотанием. При таких симптомах следует немедленно вызвать скорую.