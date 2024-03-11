Подмосковные врачи рассказали, как отметить Масленицу беременным женщинам

Терапевт Видновского перинатального центра Наталья Филатова рассказала, как отметить Масленицу беременным и кормящим женщинам. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, для беременных женщин блины могут стать серьезной нагрузкой на ЖКТ, а будущим мамам с гестационным сахарным диабетом это блюдо вообще противопоказано.

«Также не рекомендую это блюдо будущим мамам с панкреатитом и другими патологиями желудочно-кишечного тракта. Остальным можно, но в ограниченном количестве», - отметила терапевт.

Для снижения калорийности блюда блины можно испечь на воде. С осторожностью следует есть мед и икру — эти продукты могут вызвать аллергию.