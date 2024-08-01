Подмосковные врачи рассказали, когда ребенку можно начать давать арбуз

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, с какого возраста ребенку можно начать давать арбуз. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, давать арбуз можно после того, как ребенку исполнился год. К этому возрасту пищеварительная система у детей уже может усваивать клетчатку, содержащуюся в этой ягоде.

Следует помнить, что в арбузе много сахара. Поэтому давать его лучше между основными приемами пищи, чтобы у ребенка не снизился аппетит.

Рекомендуемое количество арбуза в сутки для дошкольников составляет не более двухсот граммов. Детям постарше можно давать до 350 граммов в день.

Не следует употреблять арбуз вместе с белковыми продуктами, так как это может стать причиной брожения в кишечнике. Также арбуз не рекомендуется при хронических заболеваниях почек.