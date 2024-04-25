Подмосковные врачи рассказали о последствиях врожденной косолапости

Общество

Фото: [МОДКТОБ]

Травматолог-ортопед МОДКТОБ Анна Винокурова рассказала Министерству здравоохранения Московской области о последствиях врожденной косолапости у детей.

По словам врача, косолапость лечится, но это долгий и ответственный процесс. Лечение проводится в раннем возрасте по методу Понсети. До пяти лет ребенок должен будет регулярно проходить обследования. В результате его стопы по опороспособности не будут отличаться от здоровых.

По итогам прошлого года в МОДКТОБ от врожденной косолапости вылечили четыре десятка детей.

Если патологию не лечить, то с годами могут развиться серьезные проблемы со здоровьем, включая боли, артрозы и артриты суставов стоп.

«Лечение косолапости требует решительных действий с первых дней жизни малыша, как родителей, так и врачей», - подчеркнула Винокурова.

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