Подмосковные врачи рассказали о вреде фруктовых соков

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, чем опасно употребление фруктовых соков. Как отметили в Министерстве здравоохранения Московской области, в связи с потеплением многие дети утоляют жажду такими напитками.

По словам врача, во фруктовых соках отсутствует клетчатка и практически нет витаминов, но при этом они очень калорийные. Фруктоза и сахароза очень быстро всасываются, что приводит к повышению инсулина.

«Кроме того, употребление большого количества фруктозы связано с развитием ожирения и диабета. Особенно вреден детям сок натощак из-за резкого подъема сахара», - рассказала диетолог.

Не рекомендуется давать детям и свежевыжатые соки. Особенно вредны соки из фруктов с высоким гликемическим индексом, к примеру ананасовые или персиковые.

Гораздо полезнее давать детям воду, отвар шиповника, чай. Употребление соков допустимо в одном случае — если ребенок болеет и отказывается пить воду, а организм обезвожен.