Подмосковные врачи спасли мужчину, который не мог самостоятельно дышать

Специалисты МОНИКИ спасли мужчину, который не мог самостоятельно дышать из-за редкой патологии бронхов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В отделение терапии поступил житель в возрасте 43 лет с критически низким показателем насыщения крови кислородом. Он практически не мог самостоятельно дышать и постоянно нуждался в поддержке кислородом.

В ходе обследования врачи установили, что самочувствие мужчины ухудшилось еще полгода назад. Из-за этого он был вынужден уволиться. На КТ были выявлены тяжелые изменения в легких.

В результате медики диагностировали альвеолярный протеиноз. Это редкая патология, для которой характерна закупорка альвеол и бронхиол жидкостью с белком и жирами. Из-за этого пациенту становится тяжело дышать, что может грозить инвалидностью.

Для лечения потребовалось промывание системы бронхов. После нескольких процедур у мужчины прошла одышка. Сейчас он чувствует себя хорошо, его уже выписали. Житель вернулся к прежней жизни и работе.