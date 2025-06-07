Подмосковных дизайнеров пригласили принять участие в выставке «Руками женщины»

Подмосковные предприниматели, мастера, дизайнеры могут принять участие в IV Международной выставке-ярмарке «Руками женщины». Ее организует РОО «Интернациональный союз женщин».

Мероприятие пройдет 18–19 ноября в Москве на площадке КЦ ГлавУПДК при МИД России в рамках Международного форума «Женщина третьего тысячелетия».

К участию приглашаются компании и организации МСП, мастера, ремесленники, дизайнеры и художники, представители медицины, туризма, НХП и креативных индустрий, региональные ассоциации и турагентства.

Участники смогут презентовать свою продукцию, раскрыть туристический потенциал региона через уникальные маршруты, культурные традиции и сувенирную продукцию, продемонстрировать инвестиционную привлекательность своего бизнеса на международном уровне.

Для участия в выставке нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и подготовить презентацию своего региона, продукции или услуг.