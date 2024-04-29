Подмосковный диетолог Анна Басова рассказала, можно ли давать детям шашлык

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала Министерству здравоохранения Московской области, можно ли давать детям шашлык. По ее словам, не рекомендуется давать детям жареную, соленую, острую и жирную пищу.

«Дело в том, что желудочно-кишечный тракт у детей еще несовершенный, и в нем не выделяются ферменты так, как у взрослых. Поэтому им лучше давать блюда, приготовленные из фарша: котлетки, тефтельки», - пояснила врач.

В связи с этим шашлык — еда не для детей, так как это блюдо слишком тяжелое.

Если ребенку очень интересно попробовать шашлык, можно дать ему несколько кусочков — из курицы или индейки, без жира. Но только ребенку в возрасте от трех лет.

Не рекомендуется использовать при приготовлении шашлыка маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого лучше использовать кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Важно хорошо прожарить мясо, чтобы оно не было сырым внутри.