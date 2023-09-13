Подмосковный доктор награждена знаком «Отличник здравоохранения» РФ
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Заведующая детской поликлиникой № 1 в Пушкино, педиатр высшей квалификационной категории Нина Свиридова удостоена звания «Отличник здравоохранения».
Почетную награду ей вручил глава федерального медицинского ведомства Михаил Мурашко на подмосковном съезде педиатров. По словам Нины Николаевны, она очень гордится высоким званием, потому что врачом мечтала стать с детства.
Детскую поликлинику в округе Свиридова возглавляет пять лет. При ней были реализованы многие проекты, направленные на улучшение обслуживания пациентов, в частности, заработал кабинет «Справка в один шаг», медсестры вышли работать из кабинетов в холлы. Отметим, что в семье Свиридовых все врачи — мама, папа и обе дочери.