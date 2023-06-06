Мининвест Подмосковья обновил инвестиционную карту региона
Интерактивная инвестиционная карта Подмосковья получила новые возможности, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.
«Инвестиционная карта Московской области уже была отмечена Минэкономразвития РФ в качестве лучшей региональной практики. В этом году мы обновили интерфейс карты, сделав его еще удобнее для пользования. Так, была добавлена функция поиска земельного участка или объекта недвижимости по адресу и кадастровому номеру», — отметила зампред.
По ее словам, на карте отражена информация о более чем 7,6 тысячи объектов. Инвесторы с помощью нее могут воспользоваться фильтрами по типу объекта и недвижимости, муниципальному образованию и другими.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.