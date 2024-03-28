Подмосковный офтальмолог рассказал, как выявляют патологии сетчатки глаза у детей

Офтальмолог НИКИ детства Алексей Иванов рассказал, с помощью каких методов сейчас можно выявить патологии сетчатки глаза у маленьких пациентов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Так, современные врачи прибегают к оптической когерентной томографии. В ходе исследования световой луч сканирует слои сетчатки, что позволяет выявить изменения в органе, отеки, дистрофии, воспаления, кровоизлияния.

Исследование позволяет получить двух- и трехмерные изображения глазного дна. Благодаря этим материалам можно изучить структуру тканей глазного дна и определить функциональное состояние тканей. Таким образом, врачи могут выявлять заболевания на ранней стадии.

При исследовании ткани глаза совершенно не травмируются.