Подмосковный омбудсмен подписала соглашение о сотрудничестве с Отделением Фонда пенсионного и социального страхования
Фото: [Пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и МО]
Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Подмосковью Сергей Алещенко подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в области.
«Ко мне поступает много обращений от жителей по вопросам пенсионного и социального обеспечения. Подписанное соглашение позволит эффективнее защищать права жителей Подмосковья в этой сфере», — отметила Фаевская.
В ведомстве уточнили, что в рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия, консультации, прием граждан и так далее.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.