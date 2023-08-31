Подмосковный омбудсмен подписала соглашение о сотрудничестве с Отделением Фонда пенсионного и социального страхования

Фото: [ Пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и МО ]

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Подмосковью Сергей Алещенко подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в области.