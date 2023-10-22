Подмосковный парк Малевича участвует в конкурсе Russian Traveler Awards 2023

Парк Малевича, расположенный в Одинцовском городском округе, участвует в конкурсе Russian Traveler Awards 2023. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Отмечается, что парк номинирован в категории «Природный объект» и на данный момент занимает седьмое место. Поддержать Парк Малевича можно оставив свой голос на сайте RUSSIAN TRAVELER до 31 октября включительно.

Организатором конкурса выступает авторитетный журнал «Russian Traveler», который регулярно освещает значимые события в сфере туризма на территории Российской Федерации. Подведение итогов голосования и официальное объявление результатов запланировано на ноябрь.