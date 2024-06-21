Подмосковный педиатр рассказал, как обезопасить детей в грозу

По словам врача, если гроза застала на улице, нужно прекратить подвижные игры и пойти домой. На улице следует держаться подальше от одиноко стоящих и высоких деревьев, линий электропередачи, столбов, электропроводки, антенн. В эти объекты может ударить молния. Помимо этого, может быть опасно находиться на открытых пространствах — пляжах, опушках, полях, пустырях. Особенно опасно находиться в грозу в водоеме.

В парке или на природе грозу лучше переждать в низине, овраге, яме. При их отсутствии подойдут заросли кустарника или густые скопления невысоких деревьев. Также можно переждать непогоду в автомобиле: его корпус защитит от электрического разряда, а шины не пропустят электричество внутрь, если молния ударит рядом.