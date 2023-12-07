Подмосковный проект «Добрая комната» занял второе место в финале премии «Мы Вместе»

Подмосковный проект «Добрая комната» занял второе место в финале премии #МЫВМЕСТЕ 2023 в номинации «Здоровье нации». Об этом сообщила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова в своих соцсетях.

«Искренне рада, что столь важный проект добился такого результата. Дарить добро и поддерживать детей — бесконечно важно», - подчеркнула она.

Депутат также выразила благодарность всем, кто поддерживал проект и голосовал за него на сайте добро.рф.

Проект «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. В его рамках в медучреждениях, где оказывают помощь детям, создаются игровые пространства. В них маленькие пациенты могут поиграть в настольные игры, почитать книги, позаниматься на спортивных снарядах. Это помогает детям справиться с возможным стрессом в больнице или скоротать время в ожидании приема врача. Первая «Добрая комната» была открыта в соматическом отделении ЦРБ Электростали. Сейчас в регионе насчитывается более ста подобных пространств.