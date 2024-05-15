Подмосковный терапевт рассказала, как не пропустить начало развития гипертонии

Терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева в рамках Всемирного Дня борьбы с артериальной гипертонией рассказала, как не пропустить начало развития болезни. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

«Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт. ст. и ниже, если цифры установились на отметке 140 на 90 мм рт. ст. и иногда ее превышают, тут уже говорят о гипертонии», - напомнила медик.

По словам врача, в числе основных признаков гипертонии — головные боли, звон в ушах, головокружение, мушки перед глазами, чувство жара в области лица, учащенное сердцебиение, утомляемость.

Чтобы не пропустить развитие болезни, рекомендуется регулярно измерять давление. В особенности это касается людей, находящихся в зоне риска. Это жители в возрасте от 50 лет, часто мужчины, а также те, у кого в роду уже диагностировали эту патологию.

Кроме того, в числе факторов риска — избыточный вес, низкая физическая активность, вредные привычки, избыток соли в рационе, высокий уровень сахара и холестерина в крови.