Подмосковный травматолог рассказал, как правильно падать

Кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин рассказал, как правильно падать, чтобы не получить травму. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

«Если приземляетесь на ноги, то мягкое сгибание колен уменьшит удар. Если и на руки, то их тоже нужно смягчить, немного согнув в локте. Это позволит амортизировать удар», - пояснил врач.

Последствием неправильного приземления может стать травма, в том числе перелом. Именно это недавно произошло с 12-летним жителей Подмосковья. Мальчик, прыгнув с турника, приземлился на прямые руки и получил сложный перелом лучевой кости.

Ребенка госпитализировали в МОДКТОБ в состоянии средней тяжести. Мальчика прооперировали, устранив смещение отломков лучевой кости и зафиксировав их стержнями. Сейчас житель чувствует себя удовлетворительно. Его ожидает реабилитация, а после полного восстановления кости — повторная операция для удаления металлических фиксаторов.