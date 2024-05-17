Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

В пятницу утром на дорогах региона зафиксировано свыше 900 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Варшавском, Пятницком, Щелковском, Калужском, Киевском, Можайском, Осташковском и Новорижском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Волга», «Дон» и «Крым», уточнили в ведомстве. Водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют расширить один из участков трассы «Холмогоры».