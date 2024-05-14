Андрей Воробьев: В Пушкинском округе планируют расширить участок трассы М-8 «Холмогоры»

«Наш регион растет, он требует современных развязок, дорог, транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и, конечно, экономика. Здесь, на Ярославке, сейчас 4 полосы движения, но в ближайшее время мы получим 8 — от Пушкина до ЦКАДа и в дальнейшей перспективе до Сергиева Посада», — отметил Андрей Воробьев.

Роман Новиков подчеркнул важность данного проекта, поскольку он позволит увеличить пропускную способность одного из наиболее загруженных участков федеральной дороги, который соединяет не только Подмосковье со столицей, но и северные регионы с центральной частью России.

«Развитие федеральной магистральной сети — одна из главных задач дорожного хозяйства. Интенсивность движения на подведомственных дорогах по всему Подмосковью за последние 5 лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тысяч автомобилей в сутки», — сказал Роман Новиков.

Примечательно, что реконструкция участка трассы М-8 «Холмогоры» пройдет в 2 этапа. На первом запланированы работы с 35 по 40 км — от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе. Здесь увеличат количество полос, реконструируют мост через реку Скалба, модернизируют развязку типа «полуклевер» в районе деревни Костино. Второй этап затронет участок с 41 по 47 км. Построят 2 развязки, 2 моста и также расширят проезжую часть. Работы планируется начать уже в этом году, а завершить в 2027-м.

Всего в настоящее время в Подмосковье ведется строительство 53 дорожных объектов, в том числе 23 — федерального значения. В 2024-м планируется запустить движение на 35-ти, в том числе: участки ЮЛА, Мытищинская хорда, обходы Ульянино-Непецино, д. Малые Вяземы и п. Октябрьский на М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни, а также 4 путепровода.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Принципиальное значение для нас имеют переезды, потому что железнодорожный трафик сейчас очень плотный. Мы встречались с жителями в Пушкино, которые просят построить путепровод вместо правдинского переезда — он у нас уже в работе. Также, как подобные объекты в Опалихе, Быково, Аникеевке, Апрелевке. Очень важно, чтобы все они были завершены в срок», — добавил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что две важные концессионные дороги откроют в конце года, и тоже при федеральной поддержке — это Южно-Лыткаринская трасса, и очень важный объект в городском округе Мытищи, который свяжет Дмитровку и Ярославку. Большой запрос и на три развязки на ЦКАДе — в районах Дмитровского, Фряновского и Щелковского шоссе.