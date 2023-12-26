Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Сегодня утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 780 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Калужском, Киевском, Щелковском, Можайском, Пятницком, Варшавском, Осташковском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Дон», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105. Водителей призвали ездить аккуратно, в том числе не совершать резких маневров.