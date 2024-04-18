Подмосковным родителям напомнили, что москитная сетка не спасет ребенка от выпадения из окна

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила подмосковным родителям о том, что с наступлением весны и лета растет риск выпадения детей из окон. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, во всех случаях, когда дети выпадали из окон, они самостоятельно забирались на подоконники, используя расположенные рядом предметы мебели.

«Желание выглянуть, посмотреть в открытое окно влечет детей. Кто-то может наклониться из окна, не удержаться, бросить шарик или игрушку и попытаться ее схватить, оступившись — упасть», — предупредили Одинаева.

Чаще всего трагичные случаи происходят из-за недосмотра родителей, которые забывают закрывать окна. Некоторые думают, что москитная сетка может защитить от выпадения. Однако, такая сетка не способна выдержать вес ребенка.

«Опираясь на нее, дети тут же падают вместе с ней», — сказала врач.

Родителей призвали быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра.