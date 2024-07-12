Подмосковным родителям рассказали, как подготовить ребенка к отдыху в летнем лагере

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как подготовить ребенка к отдыху в летнем лагере. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, сначала нужно получить в поликлинике справку 079/у для отъезжающего в лагерь. В таком документе указывается информация о перенесенных ребенком заболеваниях, результатах анализов, сделанных прививках.

Перед отъездом рекомендуется сдать анализы крови, мочи, кала на яйца глист, обследоваться на энтеробиоз и получить у педиатра справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Срок действия такого документа составляет три дня. За несколько недель до поездки стоит проверить у ребенка состояние зубов.

Сотрудникам лагеря необходимо сообщить о наличии у ребенка аллергии и хронических заболеваний. Кроме того, надо объяснить ребенку, куда он может быстро обратиться в случае проблем со здоровьем.