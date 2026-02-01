«Поднимают в пять утра»: в кузбасском интернате постояльцев заставляют работать санитарами

В психоневрологическом интернате Прокопьевска, где в январе скончались девять человек, сложилась практика принуждения постояльцев к санитарной работе. Как рассказала РИА Новости сотрудница учреждения, это связано с острой нехваткой кадров.

«На втором этаже четвертого корпуса находятся ходячие… Их привлекают к работам, потому что санитаров не хватает», — приводит агентство слова санитарки.

По ее информации, способных к передвижению жителей интерната будят в пять утра для помощи в уходе за лежачими: смене белья, переодевании и перемещении.

Помимо этой практики, в интернате отмечаются тяжелые условия содержания: в холодных помещениях отсутствует нормальное отопление, а некоторых пациентов, по словам сотрудницы, привязывают к кроватям.

Ранее министерство труда Кузбасса подтвердило гибель девяти человек в этом учреждении на фоне вспышки гриппа и пневмонии. Было возбуждено уголовное дело. На данный момент более 50 пациентов интерната госпитализированы, часть из них — в тяжелом состоянии.

Ранее глава Кузбасса Середюк объяснил отстранение директора интерната в Прокопьевске.