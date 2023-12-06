Подольчане стали лучшими добровольными пожарными Московской области

Конкурс состоялся в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню добровольца. Организаторами выступили ГУ МЧС по Московской области и региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, а также другие НКО и спасатели Подмосковья.

Участники конкурса смогли посмотреть модели пожарной техники на площади возле ДК «Балашиха», а также возложили цветы к памятнику солдатам, погибшим во время войны 1941–1945 годов.

По итогам смотра в рамках конкурса лучшей добровольной пожарной командой региона стал пост из села Сынково городского округа Подольск. На нем работают 16 огнеборцев, из которых несколько выходят на дежурство добровольно. Спасатели этого поста ответственны за достаточно большую территорию и регулярно проводят профилактику лесных пожаров.