Подольск оказался в топ-5 Московской области по уборке мусора в лесах

Подольск стал одним из тех округов, в котором произвели тщательную уборку мусора в лесах. Больше всего отходов, помимо Подольска, вывезли из Орехово-Зуева, Истры, Красногорска и Пушкинского.

«С 10 апреля этого года на подмосковных землях лесного фонда проводятся работы по ликвидации навалов мусора», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Начиная с 2022 года незаконные свалки в лесах ликвидируют муниципальные образования. С 2023 года в Московской области устранили 880 таких навалов, объемом свыше 120 тысяч кубометров.

Не так давно в лесах Подмосковья устранили около 220 деревьев, большинство из которых было в Подольске. Деревья становятся опасными, когда на них появляется гниль, обрыв корней или они наклоняются.