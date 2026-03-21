В Подольске прошло Первенство округа по спортивному туризму

В Подольске прошли соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Юные туристы продемонстрировали навыки, необходимые для безопасного преодоления различных препятствий и выживания в реальных походных условиях.

В состязаниях приняли участие более 50 школьников в возрасте от 9 до 16 лет из Подольска. Свои команды представили школы №11 и №32, а также известный в округе туристический клуб «Витязи».

Участникам предстояло преодолеть дистанцию первого класса в формате спринта. На отрезке протяженностью 520 метров организаторы подготовили четыре технически сложных этапа: навесная переправа, переправа по бревну, параллельные перила и вертикальный маятник.

Особое внимание привлек этап «вертикальный маятник», который имитирует преодоление глубокого оврага или обрыва. Используя специальное страховочное устройство (жумар) и закрепленную веревку, участники совершали прыжок через препятствие. Это упражнение требует не только физической силы, но и безупречного выполнения техники прыжка, а также соблюдения мер безопасности.

Один из участников соревнований, 11-летний ученик местной школы, занимается спортивным туризмом почти четыре года.

«Настроен хорошо, пробежал дистанцию отлично. Я занимаюсь этим спортом с семи лет и сегодня доволен своим результатом», — поделился впечатлениями четвероклассник.

Такие соревнования помогают ребятам закрепить теорию на практике и подготовиться к будущим туристическим походам и экспедициям, а также выработке навыков и умений, которые потребуются юным спортсменам на этапах соревнований Всероссийского движения «Школа безопасности». Итоги Первенства будут подведены после обработки всех результатов.

