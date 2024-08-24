Подольские депутаты навестили детей из Курской области, размещенных в ПВР «Мечта»

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин с руководителем фракции ВПП «Единая Россия» Любовью Ушаневой и коллегой-депутатом Виктором Щукиным посетили временно эвакуированных из Курской области и новых территорий в пункте временного размещения «Мечта» и раздали мороженое более чем 100 ребятишкам.

Председатель комитета по делам молодежи администрации округа Ольга Соколова рассказала, что гостям «Мечты» скучать не приходится. По поручению главы муниципалитета Григория Артамонова для детей и взрослых подготовили разнообразную программу со спортивными активностями, мастер-классами и экскурсиями. Гостей также знакомят с историей и достопримечательностями Подольска и региона.

Депутаты закупили и привезли партию мороженого более чем для 100 ребятишек. Они получили его сразу же после того, как попробовали настоящую полевую солдатскую кашу с тушёнкой. Взяв лакомство, ребята отправились на концерт артистов Подольской филармонии Павла Быкова и Оксаны Невежиной. Дети подпевали и танцевали под самые популярные песни из советских и российских мультфильмов.

Народные избранники узнали, какие еще потребности есть у переселенцев. Предложили обращаться за помощью в Общественную приемную Партии «Единая Россия», обращаться лично, приходить напрямую на выездные администрации в разных микрорайонах округа.