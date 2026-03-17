Подорожало в 11 раз: жизненно необходимый препарат пропал с аптечных полок

В середине марта жители России столкнулись с проблемами при приобретении жизненно необходимого лекарства «Зифлукорт». Препарат, использующийся для терапии болезни Аддисона и других патологий надпочечников, пропал с полок крупных аптечных сетей, таких как «Ригла», «36,6», «Апрель» и «Планета здоровья», пишет Коммерсантъ .

В сети «Ригла» подтвердили наличие дефицита с первых чисел марта. Согласно их данным, объемы реализации за первые две недели месяца сократились в два раза по сравнению с предыдущим двухмесячным периодом.

Разработчик лекарственного средства, компания «Фармасинтез», проинформировал о выпуске свежей партии 2 марта. Однако, как пояснили на предприятии, до конечного потребителя товар доходит медленнее обычного из-за резко увеличившегося спроса и сложностей с транспортировкой. В свою очередь, в Росздравнадзоре сообщили, что на складских помещениях аккумулировано порядка 73 тыс. упаковок, которые в скором времени направят в региональные аптеки.

Ситуацию осложняет ценовой разрыв с заменителями. Единственный схожий по действию импортный препарат из Польши стоит почти в одиннадцать раз дороже отечественного (примерно 3,8 тыс. руб. против 353 руб.), при этом его тоже практически невозможно найти в столичных аптеках. Специалисты предполагают, что столь низкая стоимость может делать выпуск «Зифлукорта» нерентабельным для производителя на фоне инфляции и скачков валют. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что официальных уведомлений о рисках возникновения нехватки препарата им не направлялось.