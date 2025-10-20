Подорожание массовых авто грозит из-за нового утильсбора с ноября 2025

Эксперт Ольга Козлова отметила, что повышение утильсбора затронет большинство популярных автомобилей, включая Volkswagen Tiguan, Ford Explorer, Renault Duster, а также электромобили и гибриды с мощностью свыше 80 л. с. Особо пострадают бюджетные марки из Китая, Южной Кореи и Японии, сообщает « За рулем ».

С 1 ноября 2025 года в России изменится порядок расчета утилизационного сбора на автомобили. Новая система учитывает объем двигателя, его мощность, дату выпуска и категорию автомобиля. Цель реформы — поддержка отечественного автопрома, снижение конкуренции со стороны зарубежных производителей и финансирование социальных проектов.

Базовая ставка для легковых автомобилей увеличена до 20 тыс. руб. с дополнительными коэффициентами в зависимости от характеристик. Для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и спецтехники ставка составит 150–172,5 тыс. руб. Машины мощностью менее 160 л. с. останутся практически без изменений, тогда как автомобили с двигателями более 160 л. с. подорожают на 25–50%.

Покупателям рекомендуется приобретать автомобили заранее, до вступления нового закона в силу, рассматривать модели с двигателями до 160 л. с. или отечественные аналоги, получающие налоговые преференции.

