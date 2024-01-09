Подорожание на 300 и более рублей: эксперт рассказал, как изменятся цены на алкоголь в 2024 году

После санкций алкорынку пришлось перестраиваться и привыкать к новым условиям, что привносило неприятные перемены. Хотя эксперт прогнозирует стабилизацию цен на крепкий алкоголь в наступившем году, не обойдется и без печальных сюрпризов для потребителей. Об этом аналитик рассказал KP.RU .

Отечественные напитки останутся на относительно стабильном уровне по цене, чего не скажешь об импортном алкоголе. По словам специалиста Вадима Дробиза, особенно ощутимо изменятся цены на ординарное европейское вино: скачок в 2024 году произойдет на 300 и более рублей. При этом годом ранее за бутылку такого напитка можно было отдать лишь 400-500 руб.

«Подорожает и дешевое российское вино. Надо понимать: массовой рынок вина у нас, в общем, почти отсутствует. Ну такова многолетняя госполитика - в отличие от Европы. Там массовое вино — основа рынка», — отмечает эксперт.

По прогнозу Дробиза, с мая 2024 года стоимость дешевых вин станет равной цене обычной водки (около 300 руб.). Стабильнее ситуация сложится для крепких алкогольных напитков, которые несущественно изменятся для потребителей. Однако эксперт предупредил, что в данной категории напитков нет понятия «качественно и дешево»: не стоит экономить на этом, а также приобретать нелегальную продукцию.