Подорожание на 300 и более рублей: эксперт рассказал, как изменятся цены на алкоголь в 2024 году
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После санкций алкорынку пришлось перестраиваться и привыкать к новым условиям, что привносило неприятные перемены. Хотя эксперт прогнозирует стабилизацию цен на крепкий алкоголь в наступившем году, не обойдется и без печальных сюрпризов для потребителей. Об этом аналитик рассказал KP.RU.
Отечественные напитки останутся на относительно стабильном уровне по цене, чего не скажешь об импортном алкоголе. По словам специалиста Вадима Дробиза, особенно ощутимо изменятся цены на ординарное европейское вино: скачок в 2024 году произойдет на 300 и более рублей. При этом годом ранее за бутылку такого напитка можно было отдать лишь 400-500 руб.
«Подорожает и дешевое российское вино. Надо понимать: массовой рынок вина у нас, в общем, почти отсутствует. Ну такова многолетняя госполитика - в отличие от Европы. Там массовое вино — основа рынка», — отмечает эксперт.
По прогнозу Дробиза, с мая 2024 года стоимость дешевых вин станет равной цене обычной водки (около 300 руб.). Стабильнее ситуация сложится для крепких алкогольных напитков, которые несущественно изменятся для потребителей. Однако эксперт предупредил, что в данной категории напитков нет понятия «качественно и дешево»: не стоит экономить на этом, а также приобретать нелегальную продукцию.