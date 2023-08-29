Подозреваемому в терроризме и диверсии омичу грозит до 20 лет лишения свободы

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в МВД показали ролик с задержанием 21-летнего молодого человека.

Стало известно, что один из жителей города Омск был задержан по подозрению в диверсии, госизмене, а также терроризме. Все из-за поджога релейного шкафа, находящегося на железнодорожном перегоне. На сайте ГУ МВД по региону опубликовали видео с его признательными показаниями.

Молодой человек был задержан, находясь у себя в квартире. Согласно предварительной информации, украинский куратор отправлял ему в мессенджере указания, касающиеся разведки и повреждений объектов критической инфраструктуры.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двадцати лет заключения.