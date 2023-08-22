Подозреваемый в краже ювелирных изделий из авто был задержан

Как пишет «ТУЛАСМИ» , в результате оперативных действий полицейских, подозреваемый в краже ювелирных изделий из автомобиля был задержан.

О краже сообщила 28-летняя жительница поселка Октябрьский Тульской области. Она обратилась с заявлением о пропаже ювелирных изделий из своего Mitsubishi Lancer. Сотрудники полиции оперативно приступили к расследованию данного преступления.

В результате проведенных мероприятий, правоохранители выяснили, что предполагаемым злоумышленником является 32-летний безработный мужчина. Следствие провело обыск, в ходе которого была обнаружена похищенная ювелирка.

В настоящее время правоохранительные органы активно работают над выяснением всех подробностей и обстоятельств произошедшего.