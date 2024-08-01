В Николаевской области зафиксирован сильный прилет по пункту дислокации украинских войск. Об этом со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

Со слов собеседника агентства, на месте ракетной атаки в поселке городского типа Новый Буг сейчас происходит сильный пожар. Среди украинских военных паника, счет погибших идет на десятки человек.

«...Завалы еще не разобраны, а раненых уже больше двух десятков. Погибших пакуют в мешки и по 30 мешков вывозят самосвалами в неизвестном направлении», — сказал Лебедев.

Информации от официальных российских и украинских источников о происходящем в Новом Буге пока не поступало.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.