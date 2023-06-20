Подростков Городского округа Пушкинский приглашают в экобригады

Стать участником экологических бригад могут школьники и студенты Городского округа Пушкинский, находящиеся на летних каникулах. Уже открыта запись на июль.

Важное условие — кандидат должен быть в возрасте от 14 до 17 лет, иметь российский паспорт и постоянно проживать на территории городского округа.

В Пушкино заявления принимаются в двух точках: в окружном Отделе по работе с молодежью (г. Пушкино, ул. Некрасова 2, каб. № 8) и в МДЦ «Точка притяжения» на ул. Некрасова, 3а.

В Ивантеевке ребят ждут в Молодежном центре на ул. Победы д. 20 (цокольный этаж). В Красноармейске можно обратиться в детско-юношеский центр «Радость на ул. Горького д. 4.

Время для обращений: с 14:00 до 18:00.

При себе кандидату на работу в экологической бригаде необходимо иметь паспорт, действующий логин и пароль от своего аккаунта на сайте госуслуг и реквизиты карты «Мир» для перечисления денежных средств.