Подростку из Калининграда грозит дело за попытку пешком добраться до ЕС

В Калининграде возбуждено уголовное производство в отношении 16-летнего юноши, который предпринял попытку нелегально покинуть территорию России, следуя в Евросоюз пешим ходом. Инцидент произошел на польской границе, где молодого человека и задержали.

Данная информация была опубликована пресс-службой Калининградского областного суда, куда направили материалы расследования.

Как следует из официального сообщения в Telegram-канале ведомства, «действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 322 УК РФ — незаконное пересечение государственной границы РФ».

По данным следствия, целью подростка было получение политического убежища в одной из стран Европейского союза. Для этого им был разработан маршрут: из Санкт-Петербурга он прибыл в Калининград, а оттуда планировал проникнуть в Польшу. В августе, оказавшись в приграничном регионе, он в течение нескольких дней изучал обстановку, выбирая наименее охраняемый участок для перехода. В итоге он преодолел водную преграду — реку Лава в районе поселка Севское — и оказался на иностранной территории всего в двадцати метрах от пограничного знака. Однако вскоре его задержали польские пограничные службы, которые затем передали юношу российским силовикам.

Дата судебного заседания по этому делу пока не определена.

